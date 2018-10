Virgin Tonic : Emilia Clarke n'est plus célibataire, on a la photo qui le prouve !

Patience, la mère des dragons fera son grand retour dans la huitième et dernière saison de Game of Thrones. Mais pendant que son collègue Kit Harington file le parfait amour avec Rose Leslie, l'actrice n'est pas en reste : elle serait en couple avec le réalisateur Charlie Mcdowell. Le 23 octobre dernier, l'actrice qui incarne Daenerys fêtait ainsi ses 32 ans. Et pour marquer le coup, elle a posté une photo qui en dit long sur son compte Instagram : l'on y voit deux ombres qui s'enlaçent avec, en bonus, une petite caption : "C'est un anniversaire que je n'oublierai pas de sitôt".

Alors on vous l'accorde, Charlie Mcdowell n'est pas tagué sur le cliché. MAIS (il y a toujours un "mais"), le réalisateur a rapidement posté le même cliché. Lui a opté pour une légende plus sobre : "Joyeux Anniversaire, E". Si vous ne le connaissez pas, sachez que nous devons à Charlie Mcdowell des films tels que "The One I Love" (2014) et "The Discovery", en 2017.