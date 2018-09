Virgin Tonic : Emilia Clarke célèbre son rôle dans Game Of Thrones avec un nouveau tatouage ! 

L'actrice de trente et un ans est récemment passée par la case tatoueur pour immortaliser son rôle dans Game Of Thrones. Sur son compte Instagram, Emilia Clarke aka Daenerys Targaryen aka Khaleesi aka La Briseuse de Chaînes aka... -on s'arrête là, sinon on en a pas fini !, a dévoilé un jolie tatouage au poignet qui fait référence à ses petits "bébés". Une belle façon de marquer le rôle qui l'a fait connaitre au grand public et surtout la fin d'une ère. Un tatouage souvenir que l'on doit au tatoueur star Dr Woo basé à Los Angeles.

Emilia Clarke n'est pas la première du casting à encrer son rôle dans sa peau. Eh oui, avant elle, Sophie Turner et Maisie Williams (Sansa et Arya Stark)ont aussi eu la brillante idée de se faire tatouer la série. Un loup pour Sophie Turner qui rappelle les armoiries des Stark et un No One pour Maisie Williams qui lui, fait référence aux Sans-Visage.

Perso, on valide complètement !