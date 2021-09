Virgin Tonic : Elton John décale sa tournée française à 2023

Nombreux sont les français qui attendent de pouvoir assister à la tournée d'adieux d'Elton John. Pandémie oblige, l'artiste britannique s'est vu contrait de décaler ses dates. Alors que l'on pensait voir le bout du tunnel, il faudra finalement faire preuve de patiences : les concerts initialement prévus les 10, 12 et 13 octobre prochains à l’Accor Arena (Paris) auront lieu... les 25, 27 et 28 juin… 2023.

Contraint de se faire opérer le plus vite possible, l'artiste doit mettre sa tournée massive entre parenthèses. « A la fin de mes vacances d’été, j’ai fait une chute malencontreuse et je souffre depuis d’une douleur et d’une gêne considérable à la hanche, a révélé l'interprète de I'm Still Standing. Malgré une rééducation intensive et un traitement spécialisé, la douleur n’a cessé de s’aggraver et j’ai de plus en plus de mal à me déplacer ».

La bonne nouvelle, c'est que sa participation au Global Citizen (qui se tiendra à Paris le 25 septembre prochain) est maintenue : « On m’a conseillé de me faire opérer le plus rapidement possible afin de retrouver ma pleine forme et de s’assurer qu’il n’y aurait pas de complications à long terme », poursuit-il. Elton John devrait pouvoir « reprendre la tournée en janvier 2022 à la Nouvelle-Orléans ».