Peut-être connaissez-vous Elon Musk. Si ce n'est pas le cas, sachez qu'il possède la marque de voitures Tesla. Et bonne nouvelle, son usine automobile à New York va rouvrir pour... fabriquer des respirateurs.

Tesla construit des respirateurs

Il précise que son usine, la Gigafactory, réouvrira dès que ça sera humainement possible mais va tout faire pour lutter et pour aider les malades atteint du virus. Elon Musk a fait savoir que l'entreprise avait acheté des respirateurs hospitaliers en Chine et les avait fait livrer aux Etats-Unis pour avoir des exemples de fabrication.