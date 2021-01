Virgin Tonic : Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, ne possède pas d'argent !

Plus de 188 milliards de dollars ! Voilà une somme qui devrait faire tourner plus d'une tête. Récemment élu Homme le plus riche du monde, Elon Musk vient en effet de dépasser Jeff Bezos, le créateur d'Amazon, avec une fortune totalement indécente. Pourquoi ? Tout simplement car les actions de son entreprise Tesla viennent de grimper en flèche grâce à des subventions de la part de l'État (+740% en un an). Seulement voilà, il semblerait que l'homme, dont la fortune est principalement due à la valeur de ses actions dans son entreprise, ne possède pas "beaucoup" de liquidités et vient tout juste de vendre la totalité de ses biens immobiliers.

À l'origine de l'entreprise Paypal, qu'il revendra pour créer Tesla et Space X, Elon Musk, d'origine sud-africaine, va rapidement s'imposer comme l'un des hommes les plus riches du monde. Comme le précise plusieurs sources, sa fortune serait pourtant composée, quasiment à 100%, d'actions de ses entreprises, contrairement à Jeff Bezos qui possèderait plus de 9 milliards en cash grâce à la revente de certaines de ses actions Amazon au fil des ans. Une fortune qui n'a pas l'air de ravir le créateur de l'entreprise de voitures électriques puisque ce dernier vient de vendre ses biens immobiliers en affirmant qu'il en avait marre de posséder et que cela ne faisait que "l'alourdir".