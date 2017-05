Si vous avez des enfants en bas âge, alors vous savez que c'est un véritable combat de les éloigner des téléphones. En même temps, un smartphone fait de la musique, ça brille et parfois même, ça parle - pas étonnant que les enfants se découvrent une passion pour ces gadgets. Le souci, c'est que les tablettes et les smartphones sont dangereux pour eux et non, on ne vous pas parle pas des mauvaises ondes. Selon une étude canadienne (relayée par La Dépêche), ces objets pourraient être à l'origine de retards de langage chez les jeunes enfants. Pour en venir à cette conclusion, les chercheurs ont étudié près de 894 bébés (âgés de six mois à deux ans) ainsi que leurs parents.

Ainsi, on apprend qu'à 18 mois, 20% d'entre eux passent environ 28 minutes par jours avec un smartphone. Or, plus un enfant passe du temps sur ce genre d'appareil, plus il aura de chances de connaître des retards de langage. Pour faire simple, une demie heure passée sur un portable ou une tablette équivaut à une augmentation de 49% des risques. Notez que c'est la première étude qui est publiée sur le sujet et que pour l'heure, les chercheurs n'ont pas relevé d'autres retards en rapport avec les smartphones ou les tablettes. Mais bon, mieux vaut les en éloignez !