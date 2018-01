Virgin Tonic : Elles gagnent 300 000 dollars, l’une d’elles disparaît avec le chèque

Ce matin, Camille Combal et toute l'équipe du Virgin Tonic nous régalent en informations et news en tout genre. Alors qu'on apprenait une série d'infos pour briller à la machine à la café, on découvrait sans plus attendre l'histoire de Mandy Vanhouten, et son amie, Leslie Underwood. Alors qu'elles étaient en service, pour les récompenser, le patron du restaurant leur a offert un billet de loterie. En découvrant les chiffres gagnants, elles réalisent qu'elles ont le ticket gagnant. 300.000 dollars à partager à deux ! Seul problème, celle qui devait s'occuper de récupérer le chèque n'est jamais revenue...

Leslie Underwood s'est confié : "On parlait de ce que ce chèque représentait dans nos vies et de comment nous allions dépenser l'argent." Désormais, Vanhouten a totalement disparu avec le chèque. Elle ne répond plus au téléphone ni à son domicile. Ses voisins et ses proches affirment ne pas savoir où elle se trouve. Leslie est bien déterminée à récupérer ce qui lui appartient à l'aide de ses avocats. On a moins d'histoire, sans argent !