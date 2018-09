Virgin Tonic : Ellen Pompeo & Katerine Heigl, Tom Cruise & Brad Pitt... ces stars qui se détestaient !

Derrière les paillettes d'Hollywood se cachent parfois de tristes réalités... pour preuve, ce matin, on vous parle de toutes ces stars qui, malgré leurs projets communs ne pouvaient pas se voir. Si vous aussi, vous avez déjà travaillé avec quelqu'un que vous détestez, alors vous savez ce que c'est. Bref, le pire dans l'histoire, c'est qu'on a jamais rien vu. Tout de suite, les stars qui ne pouvaient pas se voir - histoire de bien commencer la journée.

Elles jouaient les meilleures amies à l'écran dans Grey's Anatomy et pourtant, Katerine Heigl et Ellen Pompeo ne pouvaient pas se voir. Oui, notre culte pour la série en a pris un coup.

Tom Cruise et Brad Pitt ont partagé l'affiche dans Entretien avec un Vampire et pourtant, on est bien loin de complicié Pitt/ Clooney. En fait, les deux acteurs ne se supportaient pas. Belle ambiance.

On les a vus dans The Tourist et pourtant, Angelina Jolie et Johnny Depp ne s'appréciaient absolument pas !

Alors, vous avez déjà vécu ça ?