Virgin Tonic : Elle tombe enceinte deux fois... à deux mois d'intervalle !

Ce matin dans le Virgin Tonic, on vous parle de la "Superfétation". Késako ? Rassurez-vous, Magicmaman nous explique : la superfétation est un phénomène médicale rarissime... qui s'est déclenché chez une femme Ougandaise récemment. Tenez-vous bien, elle a accouché de deux enfants à deux mois d’intervalle - de pères différents.

Elle tombe enceinte deux fois

La femme a eu un premier petit garçon, et 2 mois plus tard, elle a accouché d’une petite fille. Ce phénomène peut arriver quand deux embryons coexistent en provenant de deux cycles différents et il est appelé « superfétation ». Cela peut se produire quand un embryon d’un cycle différent se forme alors qu’un autre fœtus est déjà présent.