Virgin Tonic : Elle sort en boîte de nuit et... devient princesse !

Et vous, est-ce que vous vouliez devenir princesse ? C'est un rêve qu'ont eu de nombreuses petites filles mais parce que la réalité finit toujours par prendre le pas, la plupart l'ont abandonné. Toujours est-il qu'une jeune américaine est véritablement devenue princesse. Alors qu'elle profitait d'une soirée en boîte de nuit avec ses amies, la jeune femme y a rencontré quelqu'un. Jusqu'à présent, rien d'anormal. Mais le plus beau, c'est que c'est un Prince (un vrai de vrai) qu'elle a rencontré ce soir-là.

En décembre 2005, Ariana Austin a fait la connaissance de Joel Makonnen (ou Prince Yoel) au Pearl. Aujourd'hui, Ariana est princesse d'Ethiopie. Reportée par le New York Times, leur histoire laisse de l'espoir à n'importe quelle femme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'Ariana Austin est issue d'une famille noble (on imagine que ce détail a dû aider pour que le mariage soit accepté des proches du prince). La prochaine fois que vous allez en boîte de nuit, ouvrez l'oeil ! Et si vous trouvez le bon, on a même les robes de mariée inspirées par les princesses Disney en stock. Ne nous remerciez pas.