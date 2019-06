Virgin Tonic : Elle se réveille seule... coincée dans un avion !

C'est probablement l'angoisse de tous ceux qui prennent l'avion : se retrouver seul(e) et coincé(e) dans l'appareil. Et justement, c'est le cauchemar qu'a vécu une passagère de la compagnie Air Canada...! Elle se serait "réveillée seule" par une "nuit froide" dans l'appareil. "Je crois que je suis en train de faire un mauvais rêve" a ainsi écrit la jeune femme dans une publication transmise par sa meilleure amie.

La Compagnie a confirmé l'incident mais, en revanche, a refusé de s'expliquer sur son protocole de débarquement. "Nous sommes en train d'examiner cette affaire. Nous n'avons pas d'autres précisions à communiquer. Nous sommes en contact avec la cliente", a explique Air Canada à Associated Press. Lorsque la jeune femme s'est réveillée, son téléphone n'avait plus de batterie : résultat, elle n'a pas pu contacter ses proches (et encore moins recharger son téléphone, l'alimentation ayant été coupée). Finalement, elle est parvenue à attirer l'attention de l'un des membres du personnel...!

Plus de peur que de mal... mais si vous prenez l'avion pour partir en vacances, faîtes attention !