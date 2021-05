Virgin Tonic : Elle reçoit des lettres de son nain de jardin volé quelques mois auparavant !

Désormais, tous les matins aux alentours de 7h30, Ginger a carte blanche pour aborder le sujet de son choix... dans la Ginger Story ! Et en bonne spécialiste des réseaux sociaux, cette dernière s'attèle bien évidemment à vous partager une information qui a fait le buzz sur la toile peu de temps avant et à côté de laquelle vous êtes peut-être passés. L'occasion pour notre chroniqueuse de vous faire part d'un sujet intéressant et sur lequel vous pourrez discuter avec elle directement depuis les réseaux du Virgin Tonic.

Ces derniers mois, Dany, une cinquantenaire originaire de Saint-Martin-des-Champs dans le Finistère, a connu une péripétie qu'elle n'est pas prête d'oublier ! En effet, à l'automne dernier, cette dernière s'est faite voler son nain de jardin, qu'elle possédait depuis 1997. Une bien triste nouvelle pour elle puisqu'elle s'était attachée à ce petit bonhomme dans son jardin. Et alors qu'elle pensait l'histoire terminée, c'était sans compter la détermination d'un petit rigolo qui a décidé de lui faire une blague que certains pourront qualifier de "mauvais goût"...

Comme le confirme RTL, qui a enquêté sur l'affaire, Dany a reçu, quelques temps après le vol de son nain de jardin, des cartes postales lui donnant des nouvelles et lui affirmant que tout allait bien : "Salut la famille, je ne peux plus rester confiné dans le jardin de la maison. Dès que je peux je vous envoie de mes nouvelles, ne m'en voulez pas d'être parti sans prévenir, on fera la fête à mon retour. Une pensée à vous tous et aux copains du jardin" pouvait-on lire ainsi. Une blague qui a bien fait rire sa propriétaire mais qui a assez duré selon elle. En effet, après avoir reçu plusieurs lettres de la France mais aussi de l'étranger, son nain de jardin aurait trouvé l'amour en Colombie. "J'y tiens tellement, c'est promis on lui dira rien. On fera une grande fête quand il reviendra. C'est vrai que j'y tiens" a confié Dany, qui travaille dans le médical et dont ce nain de jardin avait été offert par deux internes dont elle avait tapé les thèses.