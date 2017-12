Virgin Tonic : Elle rate son propre mariage et finit à l'hôpital... à cause du bouquet de fleurs !

Alors qu'on apprenait hier qu'il existait un moment propice aux ruptures dans l'année, on parle aujourd'hui de mariage ! Et on peut dire que Christine Jo Miller se souviendra de ce jour. Cette jeune américaine avait tout prévu pour que son mariage soit le plus beau jour de sa vie et tout ne s'est pas vraiment passé comme elle l'espérait. Alors que la cérémonie battait son plein, celle qui tenait dans ses mains le traditionnel bouquet a commencé à se sentir très mal. Un joli combo d'irritations douloureuses, de gorge serrée, et de plaques rouges sur le corps... En cause ? Son bouquet de fleurs !

La clinique la plus proche étant fermée, la mariée a donc décidé de se rendre aux urgences durant son propre mariage. Résultat, après avoir perdu ses chaussures, son voile, et après avoir oublié les alliances, elle a rapidement été informée de son allergie au pollen... ! Après 3 heures d'absences à son propre mariage, la jeune femme est revenue vêtue d’un pyjama portant l’inscription "mariée" ! Plus de peur que de mal !