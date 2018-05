Virgin Tonic : Elle quitte son petit-ami pour son beau-père

Lorsqu'ils se sont rencontrés, Jamie-Rae (27 ans) et Andy (49 ans) étaient en plein repas de famille. Pire, Jamie-Rae était la petite-amie du fils d'Andy. "J’ai tout de suite compris que c’était l’homme avec qui je voulais finir mes jours. Sa voix, la manière avec laquelle il me regardait… J’avais des papillons dans le ventre", a raconté la jeune femme au Daily Mirror. Après cet épisode, Jamie-Rae a mis fin à sa relation. Bien qu'elle se soit lancée dans une série de messages sur Facebook avec Andy, leur relation est longtemps restée secrète.

Jamie-Rae et Andy avec leur fille

"La première fois que je l’ai vue, je l’ai tout de suite trouvée magnifique. Mais c’était la compagne de mon fils. Et moi j’habitais avec quelqu’un d’autre. Et même si notre relation n’allait pas très bien, je ne pouvais pas sortir avec Jamie Rae. C’était un grand tabou et nous nous le cachions", a expliqué Andy. Avant de véritablement se mettre avec Andy, Jamie-Rae aura une petite fille (Maisie) avec un autre homme. Il faudra attendre 2016 pour qu'ils se mettent officiellement en couple. Aujourd'hui, ils sont les parents d'une autre petite fille, Maddy. Comme quoi, tout est bien qui finit bien ! Leur histoire n'est pas aussi surprenante que celle du couple qui s'est rnconteé sur Whatapps mais, il y a tout de même du level.