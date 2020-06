Virgin Tonic : Elle naît avec une dent et c'est rarissime

Ce matin, le Virgin Tonic vous emmène en Angleterre et plus précisément à Plymouth. Là-bas, la petite Isla-Rose Heasman est « la plus jeune patiente » reçue par le cabinet The Seven Trees Dental Acces Centre. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette petite fille de douze jours est née avec une dent - phénomène si rare que l'on ne le rencontre que toutes les 2000 ou 3000 naissances.

Elle nait avec une dent !

"Il fallait la faire enlever car la dent était vacillante", a ainsi confié la mère de la petite fille. "Elle a été plus courageuse que moi car elle n’a presque pas pleuré", poursuit-elle. "Je ne supportais pas de voir ma princesse souffrir", termine t-elle. Heureusement pour la petite Isla-Rose, tout est redevenu normal !