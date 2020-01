Virgin Tonic : Elle met son appartement sur Airbnb... et il sert au tournage d'un film coquin

Marie, une jeune parisienne, a mis son appartement sur la plateforme Air Bnb - jusque ici, rien d'anormal. Sauf qu'à son retour, la jeune femme a eu une surprise de taille : son appartement a abrité le tournage d'un film coquin.

Son appartement abrite un film X

Lorsque Marie a récupéré son appartement, ses voisins lui ont parlé de nuisance nocturne très poussées… il n'en faudra pas plus pour éveiller sa curiosité. Ni une ni deux, marie consulte un site très connu (Jacq*** Et Mich**). Là, elle reconnait sa terrasse ! Notez que la vidéo a été vue 3 millions de fois, selon The Huff Post.

Elle attend un verdict car elle a porté plainte. Quant à Airbnb, ils lui ont payé plus de 3.700 euros pour dommages…