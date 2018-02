Virgin Tonic : Elle gagne à la loterie mais perd son gain en voulant rester anonyme

Aux Etats-Unis, une femme chanceuse a remporté près d'un demi milliard de dollars au power ball. On vous l'accorde, c'est le genre de nouvelle qui donne envie de sauter de joie et de crier sur les toits du monde entier. Sauf que cette femme n'a pas voulu révéler son identité. Le souci, c'est que chez nos voisins américains, c'est obligatoire. Dans le New Hampshire, le réglèment de la loterie est très clair : pour qu'il puisse toucher les gains, le gagnant doit rendre son identité publique.

Parce que la gagnante n'a -en aucun cas- voulu dévoiler son nom, elle n'a pas pu toucher le chèque de 560 millions de dollars (ou 460 millions d'euros). Mais rassurez-vous, elle n'est pas le genre à se laisser faire. L'américiane a décidé d'attaquer en justice l'opérateur du jeu. Et c'est en toute ironie qu'elle l'a fait sous le nom de Jane Doe ("nom donné outre-Atlantique notamment aux corps de femmes non identifiés dans les affaires criminelles", comme l'explique le Parisien). Ses avocats expliquent son geste par une peur de se retrouver sous les projecteurs : en effet, la gagnante angoissait à l'idée d'être "la cible de menaces, de violences, de harcèlement". Obtiendra t-elle gain de cause ? Seul le temps le dira !

