Virgin Tonic : Elle gagne 220 millions d'euros à l'Euromillions, que va t-elle en faire ?

Souvenez-vous il y a quelques semaines, Euromillions proposait une cagnotte mémorable de 220 millions d'euros. Eh bien sachez que c'est une française qui a remporté le gros lot ! Cette dernière (qui jouait pour la première fois) est installée à Tahiti et, visiblement, elle semble prête à faire bon usage de ses gains. « J’attendais le bon moment pour jouer et, ce jour-là, j’ai eu une intuition », a raconté, dans un communiqué diffusé le 29 octobre par la Française des Jeux. « Je disais souvent à mon papi que le jour où je jouerais à mon tour, la chance me sourirait »,

« Je changeais souvent le ticket de place : d’abord sous mon lit, puis dans mes vêtements… Finalement, j’ai eu peur d’oublier où je l’avais mis ! ».

Que va faire la gagnante de son argent ?

La jeune gagnante souhaite avant tout voir la neige (qu'elle n'a jamais vu) et s'offrir un pied à terre sur tous les continents du monde... un joli projet.