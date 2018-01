Virgin Tonic : Elle divorce d'une calculatrice pour épouser le jeu Tétris

Cette américaine aime jouer, mais cela n'a rien à voir avec la drague... Après en avoir appris davantage sur les techniques de drague et le sommeil des français, on parle d'un fait totalement insolite qui concerne une américaine assez... particulièrement. Noorul Mahjabeen Hassan, une habitante de Floride âgée de 20 ans, est actuellement en instance de divorce afin d'épouser... le jeu Tetris. Pour cela, elle doit d'abord divorcer d'une calculatrice... Elle prévoit cette union après l'obtention de son diplôme...

Les faits ont été relayés par le journal Metro. Selon la jeune fille de vingt ans, elle est en relation avec Tetris depuis plus d'un an et passe jusqu'à douze heures par jour à y jouer. Elle affirme : "Tétris est tellement beau. Il est idéal et permet de sortir des sentiers battus. Au sens physique, je ressens la même chose que les gens qui sont en relation avec des êtres humains." Le journal précise que le sentiment d'attirance sexuelle pour un objet inanimé est très répandu, et que plusieurs personnes comme Noorul Mahjabeen Hassan sont en relation avec des objets différents...