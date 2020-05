Virgin Tonic : Elle construit des rampes en Lego pour les personnes en fauteuil roulant (VIDEO)

Ce matin, le Virgin Tonic vous emmène en Allemagne ! Là-bas, Rita Ebel a eu l'idée de construire des rampes en LEGO pour faciliter la vie des personnes en fauteuil roulant. "Cette Allemande se déplace en fauteuil roulant depuis plus de 25 ans, après avoir été blessée dans un accident de voiture. Et depuis quelques temps temps, elle fait parler d’elle dans sa ville et partout sur internet avec ses rampes construites en briques LEGO", explique le média Creapills.

Au départ, l'initiative de Rita était personnelle. Puis, au fur et à mesure, le projet s'est déployé dans la ville. Notez que les LEGO ne pas assemblés entre eux : ils sont collés ! Rita a besoin de huit tubes de colle pour construitre une rampe. Un beau projet qui redonne foi en l'humanité.