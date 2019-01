Virgin Tonic : Elle conduit... sans voir que son enfant est sur le toit de sa voiture

Rassurez-vous, l'enfant va bien ! Un matin, une mère est partie travailler. Jusque là, tout va bien. Sauf qu'elle n'a pas vu que son enfant était assis sur le toit de sa voiture : parce qu'il ne voulait pas la laisser partir, il s'est faufilé sur le toit du véhicule en couche-culotte et c'est un passant qui a filmé les images on ne peut plus effrayantes. Arrêtée par la police, la conductrice n'a d'abord pas compris ce qui lui arrivait : les autres automobilistes avaient beau faire des appels de phares, l'enfant est au moins resté 10 minutes sur le toit de la voiture de sa mère.

Capture de la vidéo

« L’enfant semble aller bien et on dirait même qu’il s’amusait », a expliqué à un témoin à la chaîne australenne 9News (qui a diffusé les images). "D’autres images filmées quelques minutes plus tard, montrent que la voiture est arrêtée à une station-service et que la police interroge la conductrice", précise le tribunal du net. Plus de peur que de mal, donc. A choisir, mieux vaut avoir des enfants dépendants à Fortnite...!