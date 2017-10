Virgin Tonic : Elle cherche un compagnon sur Twitter pour l'accompagner à un mariage et la suite est magique

Hier, on se questionnait sur l'origine du bonheur et son secret. Si une étude aurait trouvé la réponse, on continue aujourd'hui sur une note joyeuse avec l'histoire incroyable de Madison O'Neill. Alors qu'elle était invitée à un mariage en 2015, elle est soudainement quittée par son copain et se retrouve célibataire, sans compagnon pour l'accompagner à ce mariage. Alors, elle décide de poster sur Twitter, un message assez drôle afin de se trouver un partenaire pour l'occasion. Elle y note le message ci-dessous : "Bon, si vous pouviez être mon compagnon à mon mariage de demain :)". Face à une telle requête, Chuck Dohrmann s'est lancé et a répondu positivement à cette demande, via un message privé...

So hmu if you wanna be my date to a wedding tomorrow:):):):):):)::)):):):):)):))/):) — Madison O'Neill (@MaddieJo_13) 10 juillet 2015

crazy how things work out pic.twitter.com/G0bhmLL8Z5 — Madison O'Neill (@MaddieJo_13) 3 octobre 2017

Après quelques échanges, les deux internautes se sont retrouvés comme convenu, au mariage des amis de Madison O'Neill. Ce qu'ils ont découvert durant l'évènement, c'est qu'ils étaient tous les deux originaires de l'Iowa et qu'ils ont fréquenté le même établissement scolaire. La jeune femme a déclaré par la suite : "Il me trouvait mignonne au lycée mais n'a jamais eu le courage de venir me parler. Lorsqu'il a vu le tweet, il l'a considéré comme une opportunité, il a pensé 'hey pourquoi pas." Deux ans après cette journée, les deux tourtereaux se sont mariés à leur tour... Quelle belle histoire !