Virgin Tonic : Elle annule ses fiançailles et offre son mariage à un couple (vraiment) amoureux !

Ce matin dans le Virgin Tonic, on vous parle de Kolbie Sanders, une jeune américaine qui n'a pas eu peur d'annuler ses fiançailles... une semaine avant le Jour J. Parce que Kolbie Sanders a réalisé (un peu tard) qu'elle n'était pas réellement amoureuse de son partenaire (du moins, pas jusqu'à l'épouser), elle a voulu faire machine arrière. Mais à une semaine du grand jour, difficile d'annuler le traiteur, les fleurs, la cérémonie... bref, tout ce qu'elle a mis des mois à organiser. Alors pour se faciliter la tâche, Kolbie a eu une idée de génie... offrir son mariage à un couple amouruex.

"J'avais organisé un mariage féérique, je voulais que d'autres gens en profitent", a t-elle ainsi avoué. Mais alors, comment choisir le couple de chanceux ? Tout simplement sur Facebook ! Kolbie a publié un message sur le réseau social, recherchant ainsi un couple qui "s'aimait vraiment", qui n'avait pas les moyens de se marier et surtout, qui pouvait sauter le pas le jour où son propre mariage était prévu.

Après tirage au sort, Kolbie a annoncé la bonne nouvelle en live à Halie Hipsher, une jeune maman. "Halie et son futur mari ont donc à leur disposition un lieu de réception magique, avec espace extérieur pour la cérémonie d'une valeur de 3500 euros", explique le média Cosmopolitan. Et ce n'est pas tout ! Emus, les prestataires ont décidé de faire don de la soirée à l'heureux couple gagnant : photographe, fleurs, maquillage et coiffeur ont donc été inclus dans ce mariage hors du commun.

Vous doutiez encore de l'espèce humaine ? Vous pensiez que l'être humain n'était qu'égoïsme et nonchalance ? Eh bien, on a la preuve du contraire !