Virgin Tonic : Elle achète un chien et réalise ensuite que... c'est un ours !

Oui, vous êtes bien réveillés et non, on n'a pas fait d'erreur : une jeune chinoise a acheté ce qu'elle croyait être un chien mais s'est rendue compte deux ans plus tard qu'en réalité, elle avait adopté un ours ! Originaire de la province de Yunnan, Ms Su a donc profité de ses vacances pour acheter un chiot. Sur le moment, elle a pensé que c'était un mastiff du Tibet. Le tableau était idyllique mais après quelque temps, son "chien" s'est transformé en un ours massif de 200 kg - rien que ça.

A woman in south-west China was shocked to find out the dog she has been raising for two years was an endangered black bear.

«Il est capable de manger une boîte pleine de fruits et deux seaux de nouilles par jour», a t-elle raconté au China News. MS Su a ensuite voulu laisser son animal au parc zoologique de Kunming mais faute de certificat de naissance, elle s'est rabattue sur les autorités. Ces dernières lui ont conseillé d'envoyer Petit Noir (le nom de l'ours) au Centre de sauvegarde de la faune du Yunnan. C'est assez insolite mais au moins, contrairement a ce jeune de 20 ans, elle n'a pas été attaquée.