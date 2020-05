Ce matin, le Virgin Tonic vous emmène à Strasbourg, là où une jeune femme a mis au monde des sextuplés - une première en France depuis 1989.

Elle donne naissance à des sextuplés

La jeune femme (déjà maman de deux enfants) a donné naissance à six bébés : cinq filles et un garçon. Ils sont nés suite à une césarienne la semaine dernière à 24 semaines de grossesse (cinq mois et une semaine). Tout le monde se porte bien !