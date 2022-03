Virgin Tonic : Ed Sheeran, un morceau inédit diffusé en plein procès

Vous le savez peut-être, Ed Sheeran est actuellement en plein procès : accusé de plagiat sur le morceau de Shape of You, l'interprète de Shivers s'est présenté devant La Haute Cour de Londres mardi dernier. Or, cette dernière a dévoilé (par erreur) un morceau inédit. « C’est une chanson que j’ai écrite en janvier dernier », s'est-il étonné. « Comment vous avez eu ça ? ».

Pour rappel, Ed Sheeran est accusé par Sami Chokri et Ross O’Donoghue d'avoir plagié le morceau Oh My lors de l'écriture de Shape of You - sorti en 2017. Des accusations que l'artiste et ses auteurs rejettent en bloc.

"Un des avocats du chanteur a expliqué ensuite que le morceau inédit avait été joué « par erreur » sur l’ordinateur de Steven McCutcheon, qui « contient des inédits »" peut-on ainsi lire dans les colonnes du 20 minutes.

