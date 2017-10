Virgin Tonic : Ed Sheeran renversé par une voiture, ses prochains concerts compromis

Ce matin encore, les infos fusent dans le Virgin Tonic. Camille Combal et toute l'équipe sont en forme, et après nous avoir livré le Top 3 des objets du quotidien plus sales que la cuvette des toilettes, on découvre une news qui ne va pas plaire aux fans de Ed Sheeran. Alors qu'il circulait sur son vélo dans les rues de Londres, le chanteur britannique a été percuté par une voiture ce dimanche soir. Relayé par le Dailymail, l'info provient d'une source proche du chanteur qui a confirmé l'accident, affirmant que le chanteur s'est cassé le bras dans ce choc avec le véhicule. Cette même source ne manque pas de rassurer les fans, confiant que les jours de l'interprète de "Shape of You" ne sont pas en danger !

Ive had a bit of a bicycle accident and I’m currently waiting on some medical advice, which may affect some of my upcoming shows. Please stay tuned for further news. Ed x Une publication partagée par Ed Sheeran (@teddysphotos) le 16 Oct. 2017 à 3h50 PDT

Sur le réseau social Instagram, Ed Sheeran a tenu à rassurer ses fans, en précisant une info qui risque d'en attrister plus d'un. "J'ai eu comme un petit accident de vélo et j'attends un avis médical qui pourrait affecter certains de mes concerts à venir. S'il vous plaît, restez connectés pour plus de nouvelles." inscrit-il. Alors qu'il doit se produire du 22 octobre au 23 novembre prochain en Asie à travers le Japon, la Thaïlande, Singapour, la Malaisie ou encore aux Philippines, l'accident du chanteur autosuffisant pourrait avoir un impact sur la suite de sa tournée asiatique.