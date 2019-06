Virgin Tonic : Ed Sheeran lance son propre Ketchup !

Si vous êtes du genre incollable sur l'actualité du chanteur britannique, alors vous savez qu'Ed Sheeran a une véritable passion pour le Ketchup - au point d'avoir une bouteille de Ketchup tatouée sur le bras. Et justement, l'interprète de Shape of You a décidé de s'associer à la marque Heinz pour mieux lancer sa propre sauce. Tenez-vous bien, Edchup (oui oui) est une sauce ketchup traditionnelle que l'on retrouve dans une bouteille designée spécialement le chanteur. Le petit bonus ? On peut même observer une tomate portant les mêmes lunettes que celles d'Ed Sheeran sur la bouteille.

Si vous voulez votre bouteille, sachez que le Edchup est disponible (en édition limitée) aux États-Unis sur le site de la marque. Pour se l'offrir, il faudra débourser 5 dollars (4,50 euros).

Retrouvez le meilleur du Virgin Tonic sur Soundcloud !