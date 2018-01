Virgin Tonic : Ed Sheeran est fiancé !

La nouvelle est tombée ce week end, sans que personne ne voit rien venir : Ed Sheeran a annoncé ses fiançailles samedi, sur Instagram. L'heureuse élue n'est autre que Cherry, sa petite-amie de longue date. «Je me suis fiancé juste avant la nouvelle année. Nous sommes très heureux et amoureux, et nos chats aussi sont choyés», a -il déclaré sur le réseau social. L'interprète de Perfect était déjà romantique mais après ça, on imagine qu'il nous écrira la chanson d'amour la plus belle possible pour son prochain disque. Parce que oui, Ed Sheeran peut faire encore mieux que Perfect et Thinking Out Loud.

Que ceux qui pensent que Cherry est une femme intéressée tournent leur langue sept fois dans leur bouche : «C'est génial de rencontrer des gens célèbres, mais ce n'est pas ça la vie, ce n'est pas la réalité, un jour ça va se terminer», a avoué un jour Ed Sheeran au Sunday Times. «Et je sais que Cherry est la seule personne qui sera toujours là». A 26 ans, le britannique peut donc féliciter d'avoir trouver l'amour et la gloire. Plutôt pas mal.