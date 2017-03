Virgin Tonic : Ed Sheeran dans Taratata, revivez la première télé ! (Vidéo)

Avec Divide, Ed Sheeran bat tous les records. Par exemple, il a cumulé un milliard de vues sur Youtube avec ce troisième album éclectique et réussi. Aujourd'hui, il remplit des stades comme Wembley, rempile pour Glastonbury et tous les médias se battent pour l'avoir dans leurs locaux. Mais il fut un temps où Ed Sheeran n'était qu'un petit chanteur britannique. Il était petit, certes, mais son talent était déjà immense. Et ça, Nagui l'avait senti. Voilà pourquoi il l'a invité sur le plateau de Taratata. Si vous n'avez jamais vu cette performance, c'est le moment de vous rattraper.

Quand on le voit assis sur sa banquette avec sa guitare à la main, on se dit qu'Ed Sheeran n'a absolument pas changé. C'est la même énergie, la même passion et la même fougue et pourtant, la vidéo date de 2011. Six ans plus tard, Ed Sheeran règne sur les charts et jamais, il n'aura eu autant raison : les autres ont besoin de lui mais lui, il n'a plus besoin de personne.