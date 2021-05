Virgin Tonic : Ecrit Mon Nom en Bleu, Youssoupha signe l'hymne de l'équipe de France pour l'Euro 2021

Si vous suivez l'actualité de l'équipe de France, alors vous n'avez pas pu passer à côté : mercredi, les Bleus ont dévoilé l'hymne de l'Euro 2021 - et il est signé Youssoupha.

"Putain comme c'est bon d'annoncer cette liste-là", a quant à lui, annoncé le rappeur sur Twitter. Youssoupha succède à Skip The Use qui, il y a cinq ans, avait publié I Was Made For Loving You My Team : "Ça vient des campagnes et des quartiers, personne va s'écarter, le camp sera gardé. Chaque blase est lourd de sens. C'est jour de chance, mélange meilleur d'un goût d'ailleurs et d'un goût de France", rappe l'artiste.

Il vous reste trois semaines pour apprendre le texte par coeur, l'Euro 2021 débutera le 11 juin prochain.