La technologie ne finira jamais de nous étonner : dans une extrait de Secrets d'Histoire, des scientifiques et historiens se sont mobilisés pour mieux tenter de reconstituer la voix de Louis XVI. Près de 300 ans après sa mort, le Roi Soleil s'exprime ainsi sur le monde d'aujourd'hui, juste après s'être présenté :

Pour reconstituer la voix, les chercheurs ont cumulé de nombreuses d’informations : le roi était grand et mince et donc, de ce fait, il y a des chances que ses cordes vocales soient plus longues. Mais ce n'est pas tout : grâce au journal de santé du roi, l'on apprend plusieurs choses : d'abord, on lui avait aussi arraché une dent. Ensuite, la moitié du palais supérieur. Tout ceci a permis de se diriger vers une voix bien spécifique. Incroyable, non ?