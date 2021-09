Virgin Tonic : Dune sort en salle aujourd'hui et c'est à voir 

Le risque lorsque l'on adapte une oeuvre aussi colossale que celle-ci, c'est de devoir affronter le regard (souvent critique) des fans à a sa sortie. Denis Villeneuve (à qui l'on doit notamment Blade Runner 2949) a réussi le défi presque impossible d'adapter l'une des oeuvres littéraires les plus difficiles à retranscrire. Avec un budget de 165 millions, dire que cette nouvelle aventure cinématographique a été travaillée serait un euphémisme.

L'histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s'il veut préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers – la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l'humanité. Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre…

Dune, avec Thimotee Chalamet, Zendaya, Jason Momoa et Oscar Isaac (entre autres) nous promet une immersion (réussie) dans un monde qui n'est pas le notre...