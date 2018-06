Virgin Tonic : Du sport, des koala et le Vatican dans les news pour briller à la machine à café !

Si jamais vous ne savez plus quoi raconter à vos collègues (ou même à vos potes) pour avoir l'air encore plus brillant que vous ne l'êtes déjà, rassurez-vous : on a ce qu'il faut. Pas plus tard qu'hier, on avait déjà quelques news à vous donner. Mais cette fois, on vous parle du Vatican, du sport et même des koalas. Parce que, pourquoi pas ?

Si jamais vous n'avez pas envie de suivre la coupe du Monde, vous pourrez toujours regarder l'équipe du Vatican jouer un match ! En parlant de sport, vous aurez peut-être déjà remarqué que plus vous faites du sport, plus vous avez envie de boire de l'alcool. Et pour finir, apparemment, un koala pourrait dévérouiller votre iPhone : apparemment, un koala aurait les mêmes empreintes que les humains.