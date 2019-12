Virgin Tonic : Du 16 au 20 décembre, la Maison de Noël vous gâte ! Suivez la troisième émission !

À quelques jours de Noël, Virgin Radio a décidé de vous gâter ! Du 16 au 20 décembre, la Maison de Noël (et surtout le lutin) feront leur grand retour dans le Virgin Tonic de Camille Caombal ! Ainsi, plusieurs fois par jour, vous aurez la possibilité d'entrer dans la Maison du Père du Noël pour tenter de remporter le plus de cadeaux possible... Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit d'ouvrir les cinq portes. Mais attention à ne pas réveiller le Père Noël ! Alors, pour tenter de gagner des cadeaux magnifiques, guettez le signal et l'ouverture de la ligne ! Ensuite, téléphonez au 0 805 49 50 50 !

A peine démarré et BIM ! Déjà un signal pour la #MaisonDeNoel ! Robin va-t-il piqué tous les cadeaux du père noël ? #VirginTonic — Virgin Tonic ???????? (@VirginTonicOff) December 18, 2019