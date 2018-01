Virgin Tonic : Drague, sommeil... Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les français

Hier, nous vous parlions déjà de sommeil, notamment celui des mamans qui n'est plus le même au fil des années. Aujourd'hui, on continue à parler de sommeil ET de drague dans le Virgin Tonic. Camille Combal a dévoilé de nombreux chiffres lors d'un jeu avec un auditeur, qui nous ont permis d'en apprendre plus sur les français, leur sommeil et la drague, entre autres ! Si vous vouliez en savoir plus sur les habitudes des français, sur leur sommeil et sur leur technique de drague, c'est tout de suite !

Avant de tomber amoureux, sachez que sur 100 français, 27% sont déjà tombés de leur lit en dormant ! Et oui, vous n'êtes pas tout seul, rassurez-vous !

Sachez que sur 100 français, 6% promènent leur chien dans le but de se faire draguer !

Bien plus de la moitié des français mangent à la même heure chaque jour ! Ah, les habitudes. Ce sont d'ailleurs, selon les nutritionnistes, ces habitudes sont bel et bien bonnes à prendre.

Presque 20 français sur 100 sursautent lorsque ça klaxonne sur la route !