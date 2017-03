Virgin Tonic : Dormir dans un hôtel capsule qui dérive sur la mer c'est possible !

Les hôtels ça nous connait chez Virgin Radio ! Il y a quelques mois Camille Combal et la team du Virgin Tonic vous faisait découvrir le Divorce Hotel au Pays Bas. Un hôtel pour les couples qui se séparent. Cette fois ci on change d'ambiance mais on reste en eaux troubles ! L'hôtel Mizukami de Nagasaki ( Japon) offre à ses client la possibilité de dormir dans une capsule flottante qui dérive sur la mer pour rejoindre une île achetée par une compagnie néerlandaise ayant conçu un parc à thème à Nagasaki, et propriétaire du dit hôtel flottant !

Si sur le papier l'idée peut sembler intéressante, cet hôtel flottant exclut toutes les âmes claustrophobes, même si l'espace est plutôt raisonnable (36 à 38 mètres carrés comme pour une chambre d'hôtel classique à 4) ! Quid aussi du risque de dériver loin de l'île ? Ou d'une tempête qui s'abattrait sur la capsule et renverserait cette chambre d'hôtel pas comme les autres sans dessus dessous ?