Virgin Tonic : Dormir dans la maison de Scream pour Halloween, c'est possible

Vous voulez faire quelques chose de spécial pour Halloween ? Mieux, vous souhaitez vous faire peur ? N'en dites pas plus : prenez l'avion pour la Californie et offrez-vous pas moins de trois nuits dans la mythique maison de Scream ! Pour célébrer les 25 ans de la trilogie, Air b'n'b a choisi de mettre à disposition la demeure sur son site internet : au programme, trois nuits disponibles pour quatre voyageurs : les 27, 29 et 31 octobre.

« La maison est en grande partie préservée de la production du film il y a 25 ans », précise le site de location. Pour plonger les visiteurs dans l'univers du film, notez que les « les marques de couteau sur la porte de la chambre »...

Les réservations ouvriront le 12 octobre prochain et pour avoir une chance d'y dormir, il faudra débourser la somme de 5 euros. Pour les plus téméraires, un marathon Scream sera même organisé ! Alors, prêt(e) ?