Chaque nuit, c'est pareil ! Certains d'entre nous ne peuvent pas résister à inviter leur animal de compagnie au lit (par contre les femmes dormiraient mieux seules)... Selon une étude de 2014 réalisée par l'Université du Kansas, carrément 54% des Américains dormiraient avec leur chien ou leur chat ! Et pour les spécialistes du sommeil de la clinique Mayo de Scottsdale en Arizona, ce serait bon pour la santé puisque nos compagnons à quatre pattes nous aideraient à passer une bonne nuit. C'est après avoir interrogé 150 participants que les chercheurs ont constaté que ceux qui dormaient avec leur boule de poils dormaient mieux que les autres...

Pourquoi ? Selon les spécialistes, avoir une présence chaude à nos côtés nous rassure et nous permet ainsi d'avoir un sommeil plus détendu ! Ceux qui dorment avec un chat ont en plus droit aux ronronnements qui auraient des vertus presque thérapeutiques... Alors pourquoi s'en priver ? Beaucoup d'entre nous vont plus loin en parlant à leur animal de compagnie comme à un être humain.