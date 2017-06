Virgin Tonic : Dormez nu, c’est bon pour votre santé !

Alors que les températures montent, on a tendance à vouloir faire tomber la chemise de nuit ou autre pyjama trop couvrant. Et c'est une très bonne idée ! En effet, la température du corps baisse quand on dort profondément en raison notamment du cortisol, qui régule notre ryhtme biologique. Une opération qui permet ainsi de maintenir notre température en conséquence. Or, une étude de l’académie américaine de la médecine du sommeil nous apprend que porter quelque chose peut enrayer ce processus naturel. Ce qui peut alors nous empêcher de bien dormir... Et qui dit manque de sommeil, dit stress ! Plus qu'à enlever son pyjama, n'est-ce pas ? Même chose pour le tout premier concert naturiste en France !

Surtout que ce processus naturel à d'autres effets bénéfiques sur notre corps. On apprend dans le "Journal of Clinical Investigation" que quand la température du corps baisse pendant le sommeil, la mélatonine (l’hormone du sommeil) se diffuse mieux et favorise la croissance des hormones. Ce qui lutte efficacement contre le vieillissement ! Résultat, une peau et des cheveux en meilleure santé chez les dormeurs nus. Et on ne vous apprend que dormir nu en couple, ça rend plus heureux !