Virgin Tonic : Dominos Pizza offre des pizzas au CHU de Caen

Le coronavirus progresse et les hôpitaux n'ont jamais été autant sollicités. Pour les aider, nombreux sont ceux qui se mettent aux service des soignants - en gardant leurs enfants ou en leur offrant des repas. Et justement, de nombreux restaurants se mobilisent pour alléger les journées des infirmiers et médecins à leur façons… et à Caen, Dominos Pizza a offert des pizzas au CHU.

Des pizzas offertes

Ainsi, une soixantaine de pizzas ont été gracieusement offertes aux personnels de l'hôpital. L'idée est venue d'Adrien, manager d'un restaurant Domino's Pizza à Caen mais ils ont aussi livré les pompiers des alentours. Il espère que ce petit geste va inspirer d’autres restaurants pour faire la même chose.