Virgin Tonic : Djokovic exclut de l'US Open pour une balle contre un juge de ligne !

Voilà un coup d'éclat auquel ne s'attendaient pas les fans de Novak Djokovic. Il y a quelques jours, alors qu'il comptait bien confirmer sa place de numéro 1 au sein de l'ATP, le tennisman d'origine Serbe a fait une erreur qu'il pourrait bien regretter amèrement dans les semaines et les mois à venir. En effet, ce dimanche 6 septembre, alors qu'il retrouvait l'espagnol Pablo Carreño Busta en huitième de final, le joueur aux dix-huit Grand Chelem s'est emporté en tirant une balle dans le vide. Seulement voilà, le fameux objet n'est pas allé se nicher dans les airs comme prévu mais contre la gorge d'une juge de ligne.

Touchée par cette balle lancée à toute vitesse, cette dernière s'est aussitôt effondrée avant d'être évacuée. Un geste malheureux qui a de suite entraîné la disqualification de Novak Djokovic. Ce dernier, visiblement plein de regrets, s'est excusé plus tard sur son compte Instagram. "Toute cette situation m'a laissé vraiment triste et vide. Dieu merci, le tournoi m'a dit qu'elle (la juge de ligne touchée par la balle) se sentait bien. Je suis extrêmement désolé de lui avoir causé un tel stress. Si involontaire. Si mal. Je ne divulgue pas son nom pour respecter sa vie privée. Pour ce qui est de la disqualification, je dois me retrouver et travailler sur ma déception, faire de tout cela une leçon pour continuer à grandir et évoluer en tant que joueur et être humain. Je m'excuse auprès du tournoi et de toutes les personnes associées à mon comportement. Je suis très reconnaissant à mon équipe et à ma famille de demeurer un soutien fort et à mes fans d'être toujours là avec moi. Merci et je suis vraiment désolé." écrivait le joueur âgé de 33 ans.

Concernant la sanction, l'USTA a expliqué dans un communiqué ce qui attendait le sportif : "Parce qu'il a été disqualifié, Djokovic va perdre tous les points ATP gagnés à l'US Open et va recevoir une amende du montant de son prize money en plus de toute autre amende éventuellement décidée en fonction de l'incident". Un coup de sang qui pourrait donc lui coûter très cher...