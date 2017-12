Virgin Tonic : Dix-huit ans après avoir perdu son alliance, il la retrouve chez Leroy Merlin !

Imaginez un peu perdre votre alliance... pour mieux la retrouver dix-huit ans plus tard. Nadia et Pascal se sont mariés en 1996 mais malheureusement, trois ans plus tard, le marié a perdu son alliance. Presque vingt ans plus tard, grâce aux réseaux sociaux, Pascal a pu retrouver sa bague (grâce à son certificat de mariage).

Pour retrouver les propriétaires de l'alliance, le magasin n'avait qu'un seul indice : des noms gravés à l'intérieur. Grâce à Facebook, ils ont pu retrouver l'heureux couple. Le plus beau dans l'histoire, c'est que l'on ne sait absolument pas comment la bague s'est retrouvé là-bas !