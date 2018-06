Virgin Tonic : Dites adieu aux pailles, McDonald's veut les bannir de ses restaurants !

Si vous avez l'habitude de manger à Mcdo, alors les pailles font partie intégrante de votre menu. En fait, on utilise tous des pailles, qu'on choisisse ce fast food ou pas. Mais pour préserver l'environnement, la chaîne de restauration rapide a décidé de bannir les pailles de ses restaurants : "McDonald's confirme la tenue d'un test en France visant à identifier et vérifier plusieurs alternatives pérennes aux pailles en plastique adaptées aux attentes des clients.", a expliqué la chaîne à The huffPost. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a pas qu'en France qu'on a décidé de changer les choses : en mars dernier, les restaurants britanniques ont -eux aussi- décidé de s'y mettre.

Dites adieu aux pailles !

Pour les remplacer, deux hypothèses sont envisagées : les consommateurs pourraient bien avoir "le choix entre une paille sans matière plastiques ou bien des gobelets sans pailles, mais avec une sorte de fermeture intégrée", explique toujours The HuffPost. Quelques consommateurs passeront des test et ensuite, l'alternative jugée plus éfficace sera appliquée dans plusieurs restaurants. Mais il faudra patienter un peu avant de voir les pailles en plasique (vraiment) erradiquées des restaurants français !