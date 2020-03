Virgin Tonic : Disney + arrive bientôt, que réserve la plateforme ?

Courage, si vous restez chez vous. Mais pour lutter contre l'ennui, nous avons LA meilleure solution : les plateformes de streaming. Bonne nouvelle si le catalogue Netflix n'a plus de secret pour vous : le plateforme Disney + et sa montagne de programmes arrivent ! Dès le 24 mars 202, Disney + débarque avec pas moins de 500 films, 300 séries, 26 contenus originaux. Pas mal, hein ?

Disney + arrive !

Côté programmes, on retrouve donc : 500 films - dont les classiques d’animation comme Cendrillon et La Petite Sirène mais aussi 30 Marvel (avec Les Gardiens de la Galaxie, tous les films Pixar comme par exemple Toy Story 3). Mais surtout, 26 exclusivités comme The Mandalorian, la série phénomène Star Wars ! Autre bonne nouvelle pour les parents (quoique...) La Reine des Neiges 2 sera disponible un peu en avance...