Virgin Tonic : Disney construit sa ville dans la vallée de Coachella

Avis aux fans de Disney ! La firme aux grandes oreilles prévoit de construire sa propre ville à Rancho Mirage, dans la vallée de Coachella. Alors que l'idée de construire une ville magique et enfantine a toujours fait partie des projets de Walt Disney, le rêve est sur le point de devenir réalité : cette « communauté résidentielle » devrait d'ailleurs être nommée Cotino.

Un complexe immobilier Disney

Ce projet, intitulé Epcot (Prototype expérimental de la communauté de demain), n'a encore pas vu le jour : à l'heure actuelle, le prototype le plus proche de la réalité du projet n'est autre que le marc Disney construit en Floride. Pour le groupe, le projet consiste à construire des qui auraient "la chaleur et le charme d’un village" tout en ayant "la beauté d’un hôtel", a précisé Helen Pak, responsable des parcs et des produits de la marque.

Pour l'heure, aucune date n'a été donnée quant à la livraison du projet. Côté prix, difficile aussi de se faire une idée. Notez qu'à terme, près de 1900 habitations composées de villas, appartements, cinémas, commerces, restaurants feront surface.