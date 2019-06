Virgin Tonic : Dis nous ton signe astro, on te dira où partir en vacances !

Vierge :Vous aimez les endroits 100% naturels et désertiques :Vous êtes faits pour l’Egypte ou encore les endroits très froids comme la Laponie.

Capricorne :Vous aimez la montagne et les rivières, vous voulez être parmis les animaux. Rendez-vous en Écosse, au Bengale, ou encore dans les Alpes.

Balance :Vous avez besoin d’équilibre pour vous reposer et être au contact de la nature. Les côtes Méditerranéennes sont parfaites pour vous

Sagittaire :Vous adorez passer du temps au contact des forêts et en avoir plein les yeux ! Vous allez adorer les Andes, le Pérou, le Chili, le Guatemala, le Mexique.

Bélier :Vous rêver d’insolite pour vos vacances ! Vous évitez les plages et vous voulez explorer et faire le plus d’activités possibles ! Direction les pays d'Amérique Latine ou encore l'Afrique Noire.