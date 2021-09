Virgin Tonic : Dis nous où tu t'assieds au ciné, on te dira qui tu es

C'est mercredi et, vous le savez, c'est le jour des sorties ciné ! Alors que la France attend impatiemment d'aller voir le dernier James Bond (patience, No Time To Die débarque le 6 octobre), le Virgin Tonic s'interroge : vous n'êtes pas obligé(e) d'y croie mais la place que vous choisissez au ciné en dit long sur votre personnalité ! En fait, selon le psychologue japonais Hiromi Mizuki, il existerait "diverses théories sur le fonctionnement de l’esprit et de l’âme, qui influent directement sur le choix d’un siège dans une salle de cinéma", note le média Nos Pensées.

Se placer au ciné

Se placer au milieu de la salle : vous avez confiance en vous et vous n'avez pas peur de le montrer : ce sont les meilleures places et vous les prenez sans vous poser de question.

Se placer au milieu, en bas : vous êtes du genre tranquille. De personnalité sereine, timide et influençable, vous avez vu sur l'écran tout en vous éloignant de la salle.

Se placer au milieu, en haut : vous êtes une personne sociable et vous aimez être connecté aux autres.

Se placer sur le coté droit (au milieu) : vous aimez vous sentir en privé, votre intimité et importante pour vous. Vous détester attirer l'attention.

Se placer en bas (sur les côtés) : Vous êtes curieux(se) mais vous n'aimez pas vous investir.

Se placer en haut (sur les côtés) : rien ni personne ne peut vous perturber : ces places sont vues comme les moins confortables.

Alors, vous vous reconnaissez ?