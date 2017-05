En attendant que l'on soit réellement certain qu'un fou-rire soit aussi efficace qu'une séance de gym, le sport reste nécessaire pour se maintenir en forme. Et si la souffrance est parfois difficile à supporter, cette étude devrait vous aider à traverser les douleurs prochaines. Des chercheurs de l'université de Keele en Angleterre ont mené une expérience sur les jurons et ont conclu que dire des gros mots tout en pratiquant une activité physique rendrait plus performant. Une conclusion obtenue après avoir suivi les performances d'un peu moins d'une centaine de personnes et comparé les résultats avec et sans insultes.

Ainsi, le groupe de personnes autorisées à jurer ont vu leurs performances améliorées de 3 % sur 30 secondes lorsqu'elles faisaient du vélo d'appartement et de 8 % pour les exercices de pure force. "Peut-être que lorsque vous dites des jurons, vous êtes moins coincé, moins prudent, c'est libérateur" déclare l'un des scientifiques responsables de l'étude. La libre.be, magazine belge, rajoute que faire du sport en se taisant serait particulièrement frustrant et que c'est sans doute pour cela que les sportifs de haut niveau poussent des cris pendant l'effort. A la prochaine séance de sport, vous pouvez donc vous lâcher !