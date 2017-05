Alors qu'on le retrouve souvent dans les news People pour ses multiples histoires d'amour à répétition et ses engagements pour l'environnement, Leonardo DiCaprio confirme notre affirmation et donne à ses fans de quoi jaser ! À peine séparé de Nina Adgal avec qui il était en couple depuis mai 2016, il semblerait que l'acteur et activiste soit déjà de nouveau en couple. Un indice ? Elle est mannequin (sans blague), défile pour le show mondialement connu Victoria's secret (tout comme son ex Nina Adgal) et a un nom très, très connu. Une idée ?

Virgin Tonic : DiCaprio n'est plus célibataire et vous allez être étonnés !

Vous l'aurez deviné : Leonardo DiCaprio serait en couple avec le mannequin Bella Hadid, soeur de Gigi Hadid, elle-même en couple avec le chanteur Zayn Malik. Les deux célébrités ont été vus très proche lors du gala AmFAR qui se tenait dans le sud de la France. De plus, à chaque défilés de mode, gala de charité, et autres festivals ou remises de prix, qu'il s'agisse de l'acteur ou du mannequin, on les retrouve aux mêmes évènements, toujours très proches. Le petit plus des internautes ? Lors de sa montée des marches à Cannes, Bella Hadid portait un collier qui ressemblait fortement au "coeur de l'océan". Petit clin d'oeil à Leonardo DiCaprio et au film Titanic ? On aime y croire !